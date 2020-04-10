В Москве со следующей недели начнут вводить пропускной режим

Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - На следующей неделе в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу постепенно будет вводиться система пропусков для передвижения по Москве, заявил мэр Сергей Собянин в телеобращении к москвичам. Оно опубликовано на сайте мэра.

"На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе - для поездок в других целях. И на третьем этапе - если понадобится - передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно", - сказал он.

Мэр уточнил, что пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. Позднее телеканал "Россия-24" уточнил, что речь идет о цифровых пропусках.

"Пропускной режим передвижения по городу - это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения", - сказал мэр Москвы.

По его словам, в ближайшие дни и недели москвичей "ожидают тяжелые испытания".

"Мы должны запастись терпением и мужеством и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений. Только так мы сможем справиться с этой напастью, и сохранить жизни близких нам людей. Как только угроза заражения отступит, Москва сразу же начнет возращение к нормальному ритму жизни", - добавил Собянин.

Ранее предполагалось, что спецпропуска, например в виде QR-кодов, мэрия Москвы может ввести с первых дней апреля. Однако тогда Сергей Собянин заявил, что не увидел в этом необходимости. По его словам, на тот момент, на протяжении первой нерабочей недели москвичи добросовестно исполняли требование по самоизоляции, а к системе пропусков возникло слишком много вопросов. С 3 апреля было только введено электронное слежение за горожанами, которые заразились коронавирусом и были обязаны соблюдать карантин на дому.

6 апреля заммэра Москвы Анастасия Ракова, которая возглавляет городской штаб по борьбе с коронавирусом, рассказала, что решения об очередных ограничениях в городе принимаются еженедельно, с учетом развития событий. В частности городские власти учитывают данные по динамике трафика в общественном транспорте и на дорогах.

Режим самоизоляции в городе ужесточили после того, как в первые дни, объявленные нерабочими, москвичи вышли на прогулки и отправились на шашлыки, как утверждали источники разных СМИ в мэрии.