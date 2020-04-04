Собянин обязал предприятия и учреждения принять меры против распространения вируса

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу заявил об обязанности предприятий и учреждений обеспечивать социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.

"Спасибо руководителям предприятий, большинство очень ответственно и с полным пониманием относятся к этой задаче. Чем быстрее мы справимся с коронавирусом, тем быстрее вернемся к нормальной работе", - добавил он в сообщении в своем блоге.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина, подписанным в субботу, определены органы исполнительной власти города, уполномоченные составлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение режима повышенной готовности.

Контроль по своей подведомственности будут вести объединение административно-технических инспекций, департамент торговли и услуг, префектуры административных округов и управы районов, департамент образования и науки, Московская административная дорожная инспекция и Госинспекция по недвижимости.

Мэр уточнил, что распределение между этими структурами объектов контроля и штрафные санкции за нарушения можно будет посмотреть на портале mos.ru.

"Как только опасность серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены. Все, что мы сегодня делаем, нацелено на одно - уберечь москвичей от опасности, максимально быстро и с наименьшими потерями пережить сложные времена", - подчеркнул мэр Москвы.

Согласно принятому на этой неделе Мосгордумой закону, вводится административная ответственность для должностных и юридических лиц за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также приостановки работы объектов розничной торговли, предприятий общепита, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов.

Размер штрафных санкций за такое нарушение составит от 30 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от 200 тыс. до 300 тыс. рублей - для юридических лиц. При повторном нарушении штраф за такое нарушение для должностных лиц составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, от 300 тыс. до 500 тыс. рублей - для юридических лиц.