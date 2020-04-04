Работающие в Москве организации должны сообщить властям о своей деятельности

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Предприятия и организации, которые продолжили работать в Москве, должны сообщить властям о своей деятельности и работниках в офисе и на удаленке.

"Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу. Теперь они обязаны предоставить на адрес электронной почты organization_size@mos.ru данные о работниках и деятельности организации", - говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

Работодатели должны предоставить властям информацию без персональных данных о количестве работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим, а также о тех, кто переведен на "удаленку".

Кроме того, необходимо сообщить данные о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления, номера ИНН и основного государственного регистрационного номера (ОГРН).

Уточняется, что в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции, измерять работникам температуру и по возможности перевести их на режим самоизоляции.

В Москве с 30 марта действует режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста. Покидать дом можно только за экстренной медпомощью, для обязательных поездок на работу, в ближайший магазин или аптеку, выгула животных и выноса мусора. Аналогичные меры приняты и в Подмосковье.

1 апреля Мосгордума утвердила штрафы для горожан за нарушение режима самоизоляции: граждан будут штрафовать на сумму 4 тыс. рублей или в размере 5 тыс. рублей, если правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства.