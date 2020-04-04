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Некоторым салонам красоты в Москве разрешили работать в период повышенной готовности

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Салоны красоты, косметические и СПА-центры и подобные организации смогут продолжить работу в период с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензия на медицинскую деятельность.

Они также могут работать при предоставлении услуг дистанционным способом. в том числе с условием доставки. Такое исключение предусмотрено в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Салоны оптики и магазины, занимающиеся продажей медицинских изделий, также могут оставаться открытыми в период повышенной готовности, объявленный в Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Режим повышенной готовности, в частности предполагает запрет на проведение массовых мероприятий. Рестораны и кафе могут продавать блюда навынос, а розничная торговля разрешается салонам связи, зоомагазинам, аптекам и магазинам, реализующим товары первой необходимости или осуществляющим доставку. Обучение переведено в дистанционный режим.

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