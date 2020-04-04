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Клишас осудил задержание москвича, гулявшего на Патриарших с собакой

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Если полиция во время городского режима самоизоляции будет действовать в таком стиле, как в ситуации с гулявшим с собакой москвичом, это может привести к валу судебных исков от граждан. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Если полиция будет действовать в таком стиле, то московские суды будут долго еще разбираться с последствиями подобной "самоизоляции", - сказал Клишас "Интерфаксу" в субботу.

Ранее СМИ распространили сообщения о том, что в Москве на Патриарших прудах полицейские задержали человека, гулявшего с собакой. Молодого человека посадили в полицейскую машину и увезли, а собака осталась на улице без хозяина. К этим сообщениям прилагается соответствующее видео.

Как считает Клишас, полицейские не имели права оставлять собаку без хозяина - это может расцениваться как жестокое обращением с животным и создание опасности для окружающих, на которых эта собака без присмотра могла напасть.

Комментарием правоохранительных органов по этому случаю "Интерфакс" пока не располагает.

С 30 марта для всех в Москве действует режим обязательной самоизоляции. При этом можно передвигаться до места работы и обратно, к ближайшему продуктовому магазину и аптеке, выгуливать собак рядом с домом (в пределах 100 метров).

"Они (граждане - ИФ) имеют возможность ходить в магазин, они имеют возможность выгуливать собаку, они имеют возможность в случае необходимости пользоваться неотложной медицинской помощью. Конечно, они могут уехать на дачу, вернуться с дачи в свою квартиру. Но в общем, в любом случае это не свободное передвижение и поездки какие-то бесконечные", - заявила накануне заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Москва

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