Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
на 04.04В России 4 731+582В мире 1 095 917+82 760

Мужчину на Патриарших задержали из-за невыполнения требований полиции

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в субботу днем на Патриарших прудах в Москве гулявшего с собакой мужчину, поскольку тот не реагировал на замечания полицейских о нарушении режима самоизоляции, сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

Он отметил, что мужчина долго находился на территории сквера на Патриарших прудах, который сейчас закрыт для посещения. В отношении задержанного составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

МоскваКлишас осудил задержание москвича, гулявшего на Патриарших с собакойЧитать подробнее

"Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными. Поскольку молодой человек не выполнил законные требования сотрудников полиции и вступил с ними в словесную перепалку, полицейские задержали его и доставили в ОМВД Хамовники", - сказал Васенин.

По его словам, собаку забрала жена задержанного, который в свою очередь "в течение нескольких часов... отказывался называть свои данные сотрудникам полиции".

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал инцидент с полицией и гулявшим на Патриарших с собакой москвичом.

"Если полиция будет действовать в таком стиле, то московские суды будут долго еще разбираться с последствиями подобной "самоизоляции", - сказал Клишас "Интерфаксу", пояснив, что оставление собаки без хозяина может расцениваться как жестокое обращением с животным и создание опасности для окружающих, на которых собака могла напасть.

В субботу ряд СМИ распространил сообщения и видео о том, что в Москве на Патриарших прудах полицейские задержали человека, гулявшего с собакой. Молодого человека посадили в полицейскую машину и увезли, а собака осталась на улице без хозяина.

В Москве с 30 марта действует режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста. Покидать дом можно только за экстренной медпомощью, для обязательных поездок на работу, в ближайший магазин или аптеку, выгула животных (не далее 100 метров от дома) и выноса мусора. Аналогичные меры приняты и в Подмосковье.

1 апреля Мосгордума утвердила штрафы для горожан за нарушение режима самоизоляции: граждан будут штрафовать на сумму 4 тыс. рублей или в размере 5 тыс. рублей, если правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва МВД

Новости по теме

Новости

Третий погибший найден на месте взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве

Третий погибший найден на месте взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве

Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 29

Некоторым салонам красоты в Москве разрешили работать в период повышенной готовности

Собянин обязал компании обеспечить социальное дистанцирование сотрудников и клиентов

Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух

Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух

Власти Подмосковья не смогли связаться с четырьмя жильцами разрушенного взрывом дома

Пять человек попали в больницу после взрыва газа в Подмосковье

Шесть человек спасены из-под завалов на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве

Шесть человек спасены из-под завалов на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве

В МЧС назвали причину взрыва в подмосковной пятиэтажке

Сотрудники МЧС начали эвакуацию людей из обрушившейся пятиэтажки в Орехово-Зуеве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');