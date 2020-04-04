Мужчину на Патриарших задержали из-за невыполнения требований полиции

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в субботу днем на Патриарших прудах в Москве гулявшего с собакой мужчину, поскольку тот не реагировал на замечания полицейских о нарушении режима самоизоляции, сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

Он отметил, что мужчина долго находился на территории сквера на Патриарших прудах, который сейчас закрыт для посещения. В отношении задержанного составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

"Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными. Поскольку молодой человек не выполнил законные требования сотрудников полиции и вступил с ними в словесную перепалку, полицейские задержали его и доставили в ОМВД Хамовники", - сказал Васенин.

По его словам, собаку забрала жена задержанного, который в свою очередь "в течение нескольких часов... отказывался называть свои данные сотрудникам полиции".

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал инцидент с полицией и гулявшим на Патриарших с собакой москвичом.

"Если полиция будет действовать в таком стиле, то московские суды будут долго еще разбираться с последствиями подобной "самоизоляции", - сказал Клишас "Интерфаксу", пояснив, что оставление собаки без хозяина может расцениваться как жестокое обращением с животным и создание опасности для окружающих, на которых собака могла напасть.

В субботу ряд СМИ распространил сообщения и видео о том, что в Москве на Патриарших прудах полицейские задержали человека, гулявшего с собакой. Молодого человека посадили в полицейскую машину и увезли, а собака осталась на улице без хозяина.

Друзья, максимально дикая ситуация — на Патриарших арестовали мужчину, который выгуливал собаку. Собака осталась одна! Максимальный репост!



Видео: Снежана Майская pic.twitter.com/TdDG4jEPiH — Патриаршие (@patriarshi) April 4, 2020

В Москве с 30 марта действует режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста. Покидать дом можно только за экстренной медпомощью, для обязательных поездок на работу, в ближайший магазин или аптеку, выгула животных (не далее 100 метров от дома) и выноса мусора. Аналогичные меры приняты и в Подмосковье.

1 апреля Мосгордума утвердила штрафы для горожан за нарушение режима самоизоляции: граждан будут штрафовать на сумму 4 тыс. рублей или в размере 5 тыс. рублей, если правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства.