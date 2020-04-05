Три московских священника заразились коронавирусом

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - По состоянию на 5 апреля, у троих православных священников Москвы обнаружен COVID-19, сообщает Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Рабочая группа сообщает имена заболевших. Это иерей Николай Рыжков, клирик храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино; иерей Виктор Волков, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском; иерей Георгий Дехтярев, исполняющий обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.

Еще у двух священнослужителей выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден. Это протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, а также иерей Дмитрий Карпов, который служит в этой же церкви.

Контактировавших с указанными священниками рабочая группа при патриархе просит быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться.