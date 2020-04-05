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В Госдуме призвали органы здравоохранения обеспечить священнослужителей средствами защиты

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Священнослужители, также как и врачи, исполняют свой долг, и в случае необходимости, выезжают на дом к больным, что несет определенные риски, заявил глава комитета Госдумы по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов.

"Просьба к органам здравоохранения помочь московскому клиру, который проходит сейчас тяжелейшие испытания. Особенно пожилым, обеспечить их средствами защиты и дезинфекции, которых сейчас не хватает в храмах", - сказал Гаврилов "Интерфаксу".

Он отметил, что "священников также важно защитить, как и врачей, правоохранителей". "Священник исполняет свой долг в такой же степени, как и врачи. И несет его смиренно, не делая из этого рекламы", - сказал глава комитета.

Гаврилов также отметил, что в храмах все необходимые меры безопасности соблюдены, но кроме службы в храмах "священникам предписано быть на дежурствах и посещать людей, тех, кто в зоне риска, причащать, соборовать тех, кто находятся в болезненном состоянии".

По словам парламентария, "не исключено, что в таких случаях тоже существует риск заражения, но при этом священники выполняют свой долг".

Открытые храмы в условиях коронавируса Гаврилов считает "достижением нашего правового государства, которое уважает Конституцию".

"Я был на прошлой неделе на службе с патриархом, у нас была с ним беседа в алтаре храма Христа Спасителя. Святейший сказал, что даже в Ленинграде во время блокады, где было немало заболеваний, холод и голод храмы не закрывались", - сказал председатель комитета.

Он также считает, что "выход в сложившейся ситуации - призвать людей, особенно пожилых, молиться дома - для этого созданы все условия через средства коммуникации и каналы".

По состоянию на 5 апреля, у троих православных священников Москвы обнаружен COVID-19, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Госдума

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