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Роспотребнадзор анонсировал надомное тестирование на коронавирус в Москве и области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начинает платное надомное тестирование на коронавирус (COVID-2019) в Москве и Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

"В целях обеспечения безопасности и в соответствии с распоряжением Правительства РФ по соблюдению режима самоизоляции процедура забора биоматериала происходит на дому практически бесконтактным способом. Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте", - говорится в сообщении на сайте федеральной службы.

Отмечается, что диагностика производится при помощи новой высокочувствительной тест-системы Центрального НИИ Эпидемиологии (ЦНИИЭ), позволяющей выявить коронавирусную инфекцию на ранних стадиях заражения, у людей с не выраженными симптомами. Проведение скрининга не потребует назначения врача.

"Услуга оказывается на коммерческой основе и временно доступна для жителей Москвы и Московской области. В настоящее время ведется работа по расширению сети и охвата всех регионов РФ", - добавили в пресс-службе.

Роспотребнадзор Москва

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