Что случилось этой ночью: понедельник, 6 апреля

Выживаемость коронавируса на различных поверностях, двое погибших с коронавирусом в Нижегородской области, первый случай COVID-19 у тигра

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях. COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Также эксперты рассказали о том, сколько вирус может прожить на печатной и папиросной бумаге, обработанной древесине, ткани, стекле, банкнотах, нержавеющей стали и пластике.

- Две пожилые пациентки с коронавирусом скончались в Нижегородской области. Коронавирус послужил обострению многих хронических заболеваний, в частности, хронической почечной недостаточности, сахарного диабета, ишемической болезни сердца, у женщин 80-ти и 83-х лет.

- Роспотребнадзор анонсировал надомное тестирование на коронавирус в Москве и области. Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте.

- Заразившегося коронавирусом британского премьера госпитализировали. Речь идёт о мере предосторожности, а не об экстренной госпитализации. Джонсон пройдёт медобследование и сдаст анализы.

- В США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра. В зоопарке Бронкса рассказали, что у 4-летней малайской тигрицы Нади, у ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов "появился сухой кашель". Чиновники считают, что тигры и львы могли заболеть после контакта с зараженным сотрудником зоопарка, который за ними ухаживал. Первые симптомы у тигрицы Нади появились 27 марта.