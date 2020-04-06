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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:21Заразились
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В Мосгордуме не будут вводить карантин из-за заражения COVID-19 части депутатов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Мосгордуме нет необходимости вводить карантин в связи с заражением некоторых депутатов коронавирусом COVID-19, сообщил спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

"У нас необходимости вводить какие-то ограничения. 18 марта дума приняла решение о работе депутатов в избирательных округах", - сказал он журналистам в понедельник. "В этом же решении было отмечено, что не больше одного помощника присутствует в здании, не более пяти посетителей в день. С 27 марта здание полностью закрыто, помощники депутатов и депутаты переведены на работу в свои приемные в избирательные округа. Все помощники и депутаты работают дистанционно и в случае необходимости - по конференц-связи", - отметил спикер.

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По его словам, депутаты Мосгордумы дополнительно проверяться на коронавирус не будут. "Дополнительно проверяться никто не будет. Мы проводили проверку депутатов и сотрудников аппарата, которые присутствовали на заседании 1 апреля. Это было необходимо, чтобы в зале присутствовали те, у кого не подтвержден вирус. Все 30 депутатов, которые сдали анализ, ни у кого вирус не был обнаружен. Тем, у кого сложно было определить, повторно провели анализ в пятницу, ничего не обнаружили", - сказал Шапошников.

Интрига с заболевшими

Он также сообщил, что депутат от "Единой России" Степан Орлов здоров. "Орлов уже проводил заседание фракции в видеоформате, он здоров, бодр, весел, работает", - сказал Шапошников.

При этом он не уточнял, был ли коронавирус у Орлова и других депутатов.

"У нас вчера два депутата сделали каминг-аут (Евгений Ступин и Людмила Стебенкова), которые сообщили результаты своих тестов. Я считаю некорректным комментировать здоровье других депутатов и сотрудников аппарата. Поэтому вопрос по Николаю Губенко и Орлову пусть останется небольшой интригой", - отметил он.

Мосгордума коронавирус

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