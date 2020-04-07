Сотрудникам столичных предприятий запретили есть на рабочем месте

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор обязал московские предприятия запретить сотрудникам обедать на рабочем месте, рекомендовал использовать одноразовую посуду.

Как говорится в сообщении столичного управления ведомства, при отсутствии в организации столовой, для приема пищи нужно выделить специальную комнату.

Там уточняется, что при отсутствии такой комнаты необходимо для этих целей выделить помещение с раковиной для мытья рук, обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

При наличии столовой компаниям нужно по возможности использовать одноразовую посуду с ее последующим обеззараживанием и уничтожением.

При использовании многоразовой посуды ее обработку желательно проводить в специализированных моечных машинах, которые могут дезинфицировать посуду и столовые приборы при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут, пояснили в Роспотребнадзоре.

Допускается мытье посуды вручную при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства, отметили в ведомстве.

Там напомнили, что нужно ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, а также участие работников в иных массовых мероприятиях на период пандемии.

Для профилактики коронавируса в компаниях, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, нужно разделить коллектив, разместив людей на разных этажах, в отдельных кабинетах. При входе в организацию нужно обеспечить сотрудников кожными антисептиками, измерять им температуру в течение дня, обязательно отстраняя работы людей с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания.

Кроме того, федеральная служба предписывает работодателей проводить уборку с дезинфекторами и проветривания каждые два часа, а также по возможности применять в помещениях бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха.