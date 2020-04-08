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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:45Заразились
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Семь тысяч соцработников оказывают помощь москвичам на самоизоляции

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Более 125 тысяч обращений за социальными услугами поступило на горячую линию по коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Для помощи пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями, которые находятся на самоизоляции дома, к работе приступили семь тысяч социальных работников и 1160 социальных волонтеров", - сказала Ракова в среду журналистам.

"За 14 дней специалистами соцзащиты уже отработано почти 86% заявок", - отметила вице-мэр.

По ее словам, каждое второе обращение связано с вопросами о получении денежных выплат на период самоизоляции: таких звонков уже более 60 тысяч.

"На втором месте - покупка и доставка лекарств - более 30 тысяч заявок. Чуть меньшее количество жителей столицы - более 25 тысяч человек - оставили запрос на покупку и доставку продуктов", - сообщила Ракова.

Как отметила заммэра, на горячую линию психологической помощи от москвичей, находящихся дома в режиме самоизоляции, поступило более 6,4 тыс. звонков.

"Когда жителю нужна более длительная работа с психологом, специалисты рекомендуют обратиться в Московскую службу психологической помощи населению, в том числе через специальный круглосуточный чат или по видеосвязи. Для всех москвичей в круглосуточном режиме продолжает работать телефон неотложной психологической помощи, сотрудники которой обработали 590 обращений граждан, связанных со страхами и переживаниями из-за пандемии коронавируса", - сказала Ракова.

Москва

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