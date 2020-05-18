Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены из фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления листка нетрудоспособности. Документ будут оформлять на основе данных, которые работодатель отправит в электронном виде в Фонд социального страхования. Гражданам дополнительные данные предоставлять не придется.

Пособие по больничному рассчитывается по общим правилам: при стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в размере 100%, для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69 961 рубль, 65 копеек в месяц.