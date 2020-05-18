Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:43Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Пандемия коронавируса

Новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены из фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления листка нетрудоспособности. Документ будут оформлять на основе данных, которые работодатель отправит в электронном виде в Фонд социального страхования. Гражданам дополнительные данные предоставлять не придется.

Пособие по больничному рассчитывается по общим правилам: при стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в размере 100%, для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69 961 рубль, 65 копеек в месяц.

правительство коронавирус

Новости по теме

Новости

Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавируса

Пандемия коронавируса

У более половины россиян с коронавирусом диагностировали пневмонию и ОРВИ

У более половины россиян с коронавирусом диагностировали пневмонию и ОРВИ
Пандемия коронавируса

Голикова перечислила критерии снятия коронавирусных ограничений в регионах РФ

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину
Пенсионная реформа

Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

"Союзплодоимпорт" обжалует арест в Нидерландах брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya

"Союзплодоимпорт" обжалует арест в Нидерландах брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya

Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений

Пандемия коронавируса

Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ остановлен

На пляжах Сочи введут социальное дистанцирование

На пляжах Сочи введут социальное дистанцирование

Во Всемирном русском соборе потребовали расследовать причины пандемии

Во Всемирном русском соборе потребовали расследовать причины пандемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');