Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:45Заразились
на 08.04В России 8 672+1 175В мире 1 426 096+81 048

Московский зоопарк сообщил о приходе "настоящей весны" в столицу

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке проснулись еноты, сообщает пресс-служба зоосада.

"Рады сообщить, что настала настоящая весна. После сурков и медведей в зоопарке проснулись еноты", - говорится в сообщении в фейсбуке зоопарка в среду.

В зоопарке рассказали, что зима выдалась теплой, и еноты долго не могли уснуть: обычно они засыпают в начале декабря, но снега долго не было, поэтому зимний сон опоздал на два месяца. В итоге еноты проспали до конца марта.

Сотрудники зоопарка постоянно следили за состоянием енотов, контролировали состояние их вольера. Вся группа хорошо перенесла зимний сон. "Сейчас они постепенно возвращаются к обычному уровню активности", - отмечает пресс-служба.

Вскоре после пробуждения, енотов переселили в новый вольер, который был подготовлен с учетом потребностей группы. Там есть мягкий грунт, деревья и множество укрытий, а также "обилие пищевых головоломок", сообщили в зоопарке.

Московский зоопарк Москва

Новости

Власти Москвы напомнили о запрете гулять с детьми в коляске и выходить на пробежки

Еще 48 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве выдано более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции

В Москве выдано более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции

В Москве около 1700 человек лечатся от коронавируса дома

"Индекс самоизоляции" в Москве снова снизился

Московский сервис заказа такси "Фаэтон" прекратил работу

Московский сервис заказа такси "Фаэтон" прекратил работу

В Москве до 1 мая не будут проводить проверки бизнеса в сфере недвижимости

В Новой Москве пьяный отец на ночь забыл своего сына-младенца на улице

За нарушение карантина в Москве наказали еще семь больных коронавирусом

В Москве скончались еще два пациента с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');