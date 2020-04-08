В Москву придет похолодание

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москву и область к выходным вновь придет похолодание с ночными заморозками, сообщает в среду Гидрометцентр России.

В ночь на четверг температура воздуха в Москве будет держаться около 0 градусов, днем - поднимется до 14-16 градусов. В ночь на 10 апреля воздух в Москве будет около 4-6 градусов, плюс 2-7 градусов по области, днем потеплеет до 9-11 градусов в городе и 7-12 градусов в Подмосковье, пройдут небольшие дожди.

В ночь на субботу в Москве ожидаются заморозки до минус 1 градуса, по области - до минус 4 градусов. Днем 11 апреля в Москве ожидается 3-5 градусов тепла и плюс 1-6 градусов по области, местами выпадут осадки.

В ночь на воскресенье в столичном регионе подморозит до минус 2-7 градусов, днем будет не выше плюс 3-8 градусов тепла.

Согласно данным синоптиков, пока средняя температура в апреле в Москве на 0,7 градуса выше климатической нормы, в выходные средняя температура окажется примерно на 2 градуса ниже средних многолетних значений.