Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:45Заразились
на 08.04В России 8 672+1 175В мире 1 426 096+81 048

В Москву придет похолодание

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москву и область к выходным вновь придет похолодание с ночными заморозками, сообщает в среду Гидрометцентр России.

В ночь на четверг температура воздуха в Москве будет держаться около 0 градусов, днем - поднимется до 14-16 градусов. В ночь на 10 апреля воздух в Москве будет около 4-6 градусов, плюс 2-7 градусов по области, днем потеплеет до 9-11 градусов в городе и 7-12 градусов в Подмосковье, пройдут небольшие дожди.

МоскваМосковский зоопарк сообщил о приходе "настоящей весны" в столицуЧитать подробнее

В ночь на субботу в Москве ожидаются заморозки до минус 1 градуса, по области - до минус 4 градусов. Днем 11 апреля в Москве ожидается 3-5 градусов тепла и плюс 1-6 градусов по области, местами выпадут осадки.

В ночь на воскресенье в столичном регионе подморозит до минус 2-7 градусов, днем будет не выше плюс 3-8 градусов тепла.

Согласно данным синоптиков, пока средняя температура в апреле в Москве на 0,7 градуса выше климатической нормы, в выходные средняя температура окажется примерно на 2 градуса ниже средних многолетних значений.

Москва

Новости по теме

Новости

Власти Москвы напомнили о запрете гулять с детьми в коляске и выходить на пробежки

Еще 48 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве выдано более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции

В Москве выдано более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции

В Москве около 1700 человек лечатся от коронавируса дома

"Индекс самоизоляции" в Москве снова снизился

Московский сервис заказа такси "Фаэтон" прекратил работу

Московский сервис заказа такси "Фаэтон" прекратил работу

В Москве до 1 мая не будут проводить проверки бизнеса в сфере недвижимости

В Новой Москве пьяный отец на ночь забыл своего сына-младенца на улице

За нарушение карантина в Москве наказали еще семь больных коронавирусом

В Москве скончались еще два пациента с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');