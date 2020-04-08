Порядок выплаты компенсации безработным в Москве будет упрощен

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В ближайшие дни в Москве будет упрощен порядок получения регионального пособия по безработице, размер которого составляет 19,5 тысячи рублей в месяц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте в среду.

"Помощь должна приходить быстро. Между подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении средств должно проходить от 3 до 5 дней. Оформление должно осуществляться исключительно в электронном виде. А процедура проверки нуждаемости должна быть максимально необременительной для граждан. Новый порядок осуществления региональной компенсационной доплаты безработным будет разработан в ближайшие дни", - сообщил Собянин.

Он напомнил, что в Москве выплаты по безработице повышены до 19 500 рублей в месяц.

"Но по действующему порядку получить эту доплату непросто. А с учетом ограничения передвижения и режима самоизоляции - сложно вдвойне. Поэтому сегодня я дал поручение разработать максимально технологичный и в то же время адресный порядок этой доплаты", - отметил мэр Москвы.

По его словам, помощь должны получать те, "кому она действительно необходима".

"С другой стороны, условия получения доплаты должны быть адекватны нынешней ситуации. Среди прочего - необходимо убрать требование двух безуспешных попыток трудоустройства, которые в "обычные" времена предшествуют признанию гражданина безработным. Ходить на интервью в условиях самоизоляции невозможно", - добавил мэр Москвы.