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Пособие по безработице в 12 тыс. руб. и надбавки на детей начнут платить в Москве с 9 апреля

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пособие по безработице в размере 12,1 тысячи рублей и надбавки к нему на детей начнут выплачиваться в Москве с четверга.

"Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин объявил о том, что федеральное пособие по безработице 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощенном порядке по заявлению граждан, потерявших работу вне зависимости от прежних доходов. Это очень правильно", - написал Собянин на своем сайте в среду.

"Подготовительные работы мы провели и уже с завтрашнего дня начнем выплаты", - сообщил он.

Мэр подчеркнул, что "помощь должна приходить быстро: между подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении средств должно проходить от 3 до 5 дней".

"Оформление должно осуществляться исключительно в электронном виде. А процедура проверки нуждаемости - должна быть максимально необременительной для граждан", - говорится в заявлении мэра.

Москва Сергей Собянин

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