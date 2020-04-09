Большой театр сможет возобновить работу не раньше середины-конца лета

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России из-за эпидемии коронавирусной инфекции не возобновит работу до следующего сезона, при этом все ранее запланированные до ноября зарубежные гастроли под вопросом, заявил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

"Я очень надеюсь, что мы начнем работать с нового сезона. Это оптимистичный сценарий. Судя по тому, как развивается ситуация, я почти уверен, что до конца июня или даже июля спектакли невозможны", - сообщил Урин в интервью, опубликованном в четверг в газете "Коммерсант".

Отвечая на вопрос издания, каков пессимистичный сценарий развития событий, он подчеркнул, что последствия могут быть непредсказуемыми.

"Не хочу говорить. Потому что, если мы не откроемся в сентябре, даже предугадать страшно, что может быть - вплоть до разрушения театра. Не здания, конечно", - заявил Урин.

"Эпидемия захватила не только Россию - все без исключения наши коллеги в мире находятся в такой же ситуации. Их планы точно так же на сегодняшний день абсолютно непонятны. Ну вот чтобы вы понимали: театр Metropolitan Opera не просто закрыт, его труппа вообще распущена. Оркестр, хор, постановочная часть ушли на улицу, все контракты аннулированы. Остались только те, кто обслуживает здание театра", - пояснил он.

На вопрос, согласовывает ли ГАБТ России планы и усилия с директорами мировых театров, Урин ответил утвердительно.

"Конечно. Не только с директорами, с агентами, продюсерами - со всеми. Вот на сегодняшний день у нас не состоялись гастроли оперной труппы в Тулузе и Париже - это март. С 31 мая мы должны были лететь с балетом в Вашингтон и Чикаго, но это тоже отменилось", - сообщил гендиректор Большого театра.

"Теперь под вопросом и ноябрьские гастроли балета в Японии - японцы же отменили Олимпиаду, непонятно, как у них будет развиваться ситуация дальше. Естественно, французы, американцы звонят, пишут: можно ли перенести отмененные гастроли, на какие месяцы? А кто сейчас может это предсказать?" - добавил он.

По словам Урина, после возобновления работы Большой театр, как и многие другие театры мира, тоже будет вынужден снизить цены на билеты.

"Не исключен такой вариант. Думаю, что и в Москве будет соответствующая корректировка цен. Мы должны понять, что после открытия театра люди вряд ли смогут покупать билеты по той цене, которая была прежде", - заявил гендиректор ГАБТ в беседе с изданием.