Что случилось этой ночью: четверг, 9 апреля

15 тыс. за прогулку на детской площадке, четверо погибших при пожаре в московском доме престарелых, законопроект о полном контроле газового оборудования

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Петербуржца оштрафовали на 15 тыс. руб. за прогулку с ребёнком на детской площадке. На 38-летнего мужчину составили протокол по статье "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих". Детские площадки включены в перечень объектов, запрещенных для посещения с 28 марта по 30 апреля согласно постановлению правительства Петербурга по борьбе с коронавирусной инфекцией.

- В Госдуме намерены принять законопроект о полном контроле газового оборудования в домах. Проект поправок в Жилищный кодекс предполагает передачу УК права заключать со специализированными компаниями договоры о проверке газового оборудования во всех квартирах, тогда как сейчас соглашения должны быть подписаны с каждым из собственников.

- Четверо погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы. Пожар в частном пансионате для престарелых людей "Третий возраст", предназначенного для людей старшего поколения, в том числе и для малоподвижных людей с ограниченными возможностями, произошел в среду вечером. В 22:13 его локализовали на площали 15 кв.м., в 22:20 - ликвидировали.

- В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом. Умершие - люди в возрасте от 46 до 90 лет, все они имели сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофию поджелудочной железы. Трое из заболевших страдали хроническим бронхитом. Таким образом, общее число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 38.

- За сутки в Китае выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом. 61 из них "импортирован", сообщает Госкомздрав КНР. В среду в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались два человека, оба в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

- Гендиректор Большого театра высказался об онлайн-трансляциях спектаклей. Онлайн-трансляции спектаклей не должны заменять зрителям возможность прийти в театр и вживую увидеть постановку, заявил он. В интервью "Ъ" Усин сообщил, что театр сможет возобновить работу не раньше середины-конца лета.