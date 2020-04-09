Оконный завод загорелся на востоке Москвы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели тушат одноэтажное здание на территории завода на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы.

"Пожарно-спасательные подразделения прибыли по заявке, по адресу 1-я Карачаровская улица, дом 8. Наблюдается дым", - сказали в МЧС. Там уточнили, что горит кровля одноэтажного здания.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу расположен завод по производству окон и дверей.

Сначала площадь пожара составляла 200 кв. метров, позднее увеличилась до 950 кв. метров, сообщили в МЧС.