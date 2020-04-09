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Пожар на заводе в Москве ликвидирован

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение на деревообрабатывающем заводе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы.

Площадь пожара на заводе в Москве достигала 950 квадратных метров. Пострадавших в результате возгорания нет.

Первоначально сообщалось, что речь идет о заводе по производству окон и дверей. Однако, как сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия "Полимербыт", пожара на территории оконного завода на востоке Москвы не было: возгорание случилось на деревообрабатывающем заводе по адресу 1-я Карачаровская дом 8.

Москва

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