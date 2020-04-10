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Собственники квартир в Москве стали предлагать отсрочки по арендной плате из-за пандемии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Собственники квартир в Москве, сдающие их в аренду, предоставляют арендаторам возможность снижения платы до 50% и отсрочки по платежам из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пятницу в пресс-службе компании "Миэль-Аренда".

"Сегодня собственники для того, чтобы удержать и поддержать своих жильцов, попавших в трудную ситуацию из-за коронавируса, идут на временное снижение арендной платы, а также соглашаются на отсрочку и рассрочку платежей. Подобное временное снижение арендной платы может составлять от 10% до 50%", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что арендодатели нечасто сами предлагают скидку, но соглашаются на просьбы жильцов, особенно если те снимают квартиру на долгий срок и до этого соблюдали все условия договора.

Также аналитики объясняют отсрочки платежей и снижение арендной платы тем, что период самоизоляции - не самое удобное время для поиска новых жильцов, поэтому владельцы стараются избежать простоя квартиры.

В Москве с 30 марта покидать жилье можно только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, если человек обязан на неё ходить, похода в ближайший магазин или аптеку, выгула домашних животных не далее 100 метров дома и для выноса мусора.

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