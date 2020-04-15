Спрос на аренду элитного жилья в Москве упал на 30%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на аренду элитной жилой недвижимости в Москве снизился в марте почти на треть по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, подсчитали аналитики компании Savills.

Они отметили, что это произошло "в свете последних событий и всего негативного новостного фона".

Аналитики указали, что за первый квартал 2020 года спрос сократился на 13%, и фактически показатель спроса вернулся к значениям 2018 года.

По словам экспертов, при этом объем предложения элитного жилья в Москве значительно превысил текущий спрос.

"Это неудивительно, ведь в текущих неблагоприятных условиях потенциальные арендаторы не готовы заключать сделки, а переезд в новое жилье откладывается", - прокомментировала показатели директор департамента аренды Savills в России Елена Куликова.

Она добавила, что при улучшении ситуации этот резкий спад активности арендаторов в будущем может значительно повлиять на развитие рынка в виде отложенного спроса, прогнозируемого на конец третьего квартала года.

Аналитики отмечают, что ставки аренды от собственников элитной недвижимости снизились за год на 7%. Сейчас средняя ставка такой аренды в Москве составляет 312 тыс. рублей в месяц. Большая часть элитных квартир под аренду находится в пяти районах в центре города.