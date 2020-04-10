Парковка для медработников в Москве станет бесплатной с 13 апреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - С 13 апреля отменят плату за стоянку в зоне платных парковок в Москве для медицинских работников. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы в пятницу.

Бесплатное право парковки получат все работники, чьи списки были переданы в департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями, сказал собеседник агентства.

При возникновении каких-либо вопросов по парковке врачей просят обращаться на "горячую линию" департамента здравоохранения: +7(495) 870-72-95.

В минувшую среду глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил "Интерфаксу", что премьер РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержали предложение об отмене платы за парковки для ряда категорий в условиях коронавируса.

"Я очень благодарен председателю Госдумы Володину и главе кабмина Мишустину за поддержку, высказанную в адрес предложения ЛДПР по отмене для некоторых категорий, в первую очередь врачей, платы за парковку в связи с распространением коронавирусной инфекции", - сказал Нилов.

С призывом отменить платную парковку на время карантина на этой неделе выступил также Совет при президенте по правам человека в РФ.