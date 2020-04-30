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Парковка и проезд в московском транспорте для волонтеров станут бесплатными

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Проезд в московском общественном транспорте, а также стоянка в зоне платных парковок для волонтеров станут бесплатными, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы в четверг со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

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"Сегодня крайне важно поддерживать тех, кто помогает нам. По всей Москве ежедневно работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты тем, кто должен оставаться дома. Мы уже раздаем им карты "Тройка" для проезда на общественном транспорте. Сейчас мы приняли решение предоставить волонтерам, как и медикам, право пользоваться бесплатной парковкой", - сказал Ликсутов.

По всем вопросам проезда и парковки волонтеры могут обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по телефону 8-495-539-54-54. Ликсутов пообещал, что все вопросы будут решены оперативно.

В предстоящие праздничные дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая по традиции парковка в Москве будет бесплатной для всех. 3 и 10 мая парковка будет платной лишь в зонах с повышенным тарифом.

Москва

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