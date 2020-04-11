За сутки из больницы в Коммунарке выписаны 87 человек

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Из столичной больницы в Коммунарке, где проходят лечение больные коронавирусом, за сутки выписаны 87 человек, написал в своем фейсбуке главный врач медучреждения Денис Проценко.

Всего лечение в больнице проходят 454 человека, с подтвержденным коронавирусом - 194 пациента.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 48 человек (23 - на ИВЛ).

По последним данным, в Москве зафиксировано 7822 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 350 человек, скончались - 58.

В России в целом зафиксировано 11 917 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.