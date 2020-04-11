На площадке строительства Юго-Восточной хорды начали бурить скважины

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - На площадке строительства моста в составе Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в районе платформы "Москворечье" установили систему видеонаблюдения и начали бурить скважины.

Как сообщает пресс-служба департамента строительства, площадка будущего строительства огорожена, установлена круглосуточная охрана, санитарно-пропускной режим, ведется видеонаблюдение. Кроме того, организован дозиметрический контроль технологических процессов, сотрудников и техники, выезжающей с объекта.

"В настоящее время здесь проводится радиационное обследование объекта с бурением скважин на глубину 5 метров, установлен автоматический пост контроля радиационной обстановки с информационным табло", - отметил сотрудник пресс-службы.

В департаменте напомнили, что специалисты ФГУП "РАДОН" проводят обследование участка строительства моста в составе Юго-Восточной хорды около железнодорожной платформы "Москворечье". Работы ведутся на правом берегу Москвы-реки около Московского завода полиметаллов.

Публикации о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория появились в СМИ в начале лета 2019 года. Авторы говорили об угрозе экологической катастрофы городского масштаба. В начале июля Гринпис сообщал о 12-кратном превышении радиационного фона, выявленном в ходе проверки грунта у МЗП.