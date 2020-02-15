МЧС не обнаружило превышения норм радиации в районе стройки Юго-восточной хорды

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Превышения норм радиации в районе залегания могильника с радиоактивными отходами вблизи строительства Юго-восточной хорды не зафиксировано, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы в субботу.

По ее данным, радиометрические исследования проводятся по адресу: Каширское шоссе, д. 49.

Спасатели добавили, что аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды, в составе Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Москве продолжает два раза в сутки мониторинг уровня радиации.

Накануне ночью в соцсетях стала распространяться информация о якобы значительном превышении радиационного фона в районе строительства Юго-восточной хорды.

Ранее, 13 февраля, в пресс-службе московского департамента строительства сообщили, что загрязненный радиоактивный грунт с участка строительства хорды планируется полностью вывезти в мае 2020 года.

До этого о том, что склон реки около Московского завода полиметаллов в зоне строительства участка Юго-восточной хорды будет рекультивирован, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Публикации о том, что в зону прокладки хорды попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория появились в СМИ в начале лета прошлого года. Авторы говорили о возможности возникновения экологической катастрофы городского масштаба. В начале июля "Гринпис" сообщал о 12-кратном превышении радиационного фона, выявленном в ходе проверки грунта у завода полиметаллов.