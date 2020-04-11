14 человек умерли от коронавируса в Москве

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В столице скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщил московский оперативный штаб в субботу.

Среди умерших люди в возрасте от 52 до 82 лет. У всех были сопутствующие заболевания: гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта. По последним данным, в столице подтверждено 8852 случаев коронавируса. Выздоровели и выписались из больниц 499 человек. Самой молодой жертве COVID-19 в Москве было 33 года.

В субботу опубликован указ мэра Москвы Сергея Собянина о начале работы пропускного режима. Со следующей недели все желающие выйти на улицу должны будут получить пропуск.