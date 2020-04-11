Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 11.04В России 13 584+1 667В мире 1 691 719+96 369

В Москве введены пропуска для поездок на личном и общественном транспорте

В Москве введены пропуска для поездок на личном и общественном транспорте
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который согласно которому для поездок по Москве на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска.

Их наличие обязательно с 15 апреля. Получить можно уже с 13 апреля.

Для поездок на такси в Москве пассажиру также нужен цифровой пропуск, разрешающий передвижение по соответствующему маршруту.

Где и как получить

Заказать их на портале MOS.RU можно с 13 апреля. Или же можно отправить СМС на номер 7377 или позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.

Пропускная система будет носит заявительный характер: перечень уважительных причин для поездок является открытым. Но власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

Пропуска вводятся для поездок на работу и обратно (в этом случае он выдается сроком до 30 апреля, количество поездок не ограничено), в медучреждения (выдается на один день в конкретное медицинское учреждение, в течение неделиможно получить неограниченное количество таких пропусков), в личных целях, соответствующих режиму самоизоляции (в магазин, на дачу, на вокзал и т.д. Такой пропуск выдается на один день максимум два раза в неделю).

Как выглядит пропуск

Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов.

Проверка пропуска предполагает предъявление паспорта и цифрового пропуска (распечатка или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу.

Мэр подчеркнул, что мэрия обещает защитить персональные данные после введения цифровых пропусков. Все данные о пропусках будут уничтожены после снятия режима повышенной готовности.

Кто может не получать пропуск

Ходить пешком горожанам можно без пропуска, но соблюдая введенные ранее ограничения.

Кроме того, как следует из указа, без пропуска, но с удостоверением государством образца по Москве смогут передвигаться сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, медики, журналисты, судьи, адвокаты, охранники и иные служащие. Граждане их сопровождающие обязаны иметь пропуска.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Для поездки из Москвы в Подмосковье нужно заказывать один пропуск

На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города

На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города

В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для пациентов с подозрением на COVID-19

В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для пациентов с подозрением на COVID-19

В мэрии объяснили введение пропусков в Москве пренебрежением горожан к самоизоляции

В Москве оштрафованы уже 26 нарушителей обязательного карантина по COVID-19

Сотрудников столичной полиции начнут проверять на коронавирус

"Индекс самоизоляции" москвичей вырос и достиг 3,9

В Москве увеличено число патрулей Росгвардии

Третью масштабную дезинфекцию проведут в Москве в воскресенье

Третью масштабную дезинфекцию проведут в Москве в воскресенье

Еще восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');