К середине дня "индекс самоизоляции" москвичей снизился до 3,5
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Жители Москвы стараются соблюдать требования режима самоизоляции и остаются дома в воскресный день, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".
По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 14:00 составляет 3,5, что соответствует характеристике "На улице есть люди". Наилучший показатель - это 5, худший - 0.
Утром показатель составлял 4,2 - "На улице почти никого".
Накануне в это же время индекс был равен 3,3.
В обычный день, до коронавируса, показатель в этот день составлял 2,2.
При этом индекс самоизоляции в городах Московской области варьируется от 3,9 в Электростали и Железнодорожном до 2,7 в Котельниках.
Достаточно высокий показатель также зафиксирован в Лобне (3,8), Подольске (3,8), Долгопрудном (3,7), Королёве (3,7), Щелкове (3,7), Раменском (3,7), Коломне (3,7).
Низкий уровень домоседов, по данным "Яндекса", в воскресенье отмечается в Видном (2,9) и Реутове (2,9).
Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.