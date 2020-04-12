К середине дня "индекс самоизоляции" москвичей снизился до 3,5

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Жители Москвы стараются соблюдать требования режима самоизоляции и остаются дома в воскресный день, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 14:00 составляет 3,5, что соответствует характеристике "На улице есть люди". Наилучший показатель - это 5, худший - 0.

Утром показатель составлял 4,2 - "На улице почти никого".

Накануне в это же время индекс был равен 3,3.

В обычный день, до коронавируса, показатель в этот день составлял 2,2.

При этом индекс самоизоляции в городах Московской области варьируется от 3,9 в Электростали и Железнодорожном до 2,7 в Котельниках.

Достаточно высокий показатель также зафиксирован в Лобне (3,8), Подольске (3,8), Долгопрудном (3,7), Королёве (3,7), Щелкове (3,7), Раменском (3,7), Коломне (3,7).

Низкий уровень домоседов, по данным "Яндекса", в воскресенье отмечается в Видном (2,9) и Реутове (2,9).