Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:40Заразились
на 12.04В России 15 770+2 186В мире 1 771 514+79 795

К середине дня "индекс самоизоляции" москвичей снизился до 3,5

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Жители Москвы стараются соблюдать требования режима самоизоляции и остаются дома в воскресный день, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 14:00 составляет 3,5, что соответствует характеристике "На улице есть люди". Наилучший показатель - это 5, худший - 0.

Утром показатель составлял 4,2 - "На улице почти никого".

Накануне в это же время индекс был равен 3,3.

В обычный день, до коронавируса, показатель в этот день составлял 2,2.

При этом индекс самоизоляции в городах Московской области варьируется от 3,9 в Электростали и Железнодорожном до 2,7 в Котельниках.

Достаточно высокий показатель также зафиксирован в Лобне (3,8), Подольске (3,8), Долгопрудном (3,7), Королёве (3,7), Щелкове (3,7), Раменском (3,7), Коломне (3,7).

Низкий уровень домоседов, по данным "Яндекса", в воскресенье отмечается в Видном (2,9) и Реутове (2,9).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Москва

Новости по теме

Новости

Спасать повисшего на карнизе 15-го этажа москвича пришлось его подруге и полиции

Более 1,3 тыс. человек за сутки оштрафованы в Москве за несоблюдение соцдистанции

В столице оштрафованы уже 30 нарушителей карантина

В столице оштрафованы уже 30 нарушителей карантина

В Москве оштрафовали первые магазины за необеспечение социального дистанцирования

Число больных пневмонией в Москве выросло более чем в 2 раза за неделю

Число госпитализированных в Коммунарке превысило 500

Богослужения следующей недели в Москве пройдут без прихожан

14 человек умерли от коронавируса в Москве

Для поездки из Москвы в Подмосковье нужно заказывать один пропуск

Пандемия коронавируса

В Москве введены пропуска для поездок на личном и общественном транспорте

В Москве введены пропуска для поездок на личном и общественном транспорте
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');