"Индекс самоизоляции" в Москве вырос до 4,2

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Большинство москвичей не покидают свои дома и соблюдают режим самоизоляции утром в воскресенье, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".

Индекс самоизоляции - интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе - сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

На 8:00 он составляет 4,2, что соответствует характеристике "На улице почти никого". Наилучший показатель - это 5, худший - 0.

Накануне в это же время индекс был уровне 3,9. В обычный день, до коронавируса, показатель в этот день составлял 4,0.

Самый низкий индекс самоизоляции этим утром в Подмосковье зафиксирован в Котельниках (3,4), Реутове (3,6), Видном (3,8) и Ногинске (3,8).