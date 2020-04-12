Неизвестный устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Житель дома на юго-западе Москвы устроил стрельбу из-за доли собственности на квартиру, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье вечером информированный источник.

По словам собеседника агентства, это произошло на Воронцовских прудах. Один из участников конфликта из-за доли в квартире закрылся внутри и устроил стрельбу

В настоящее время на место происшествия следуют сотрудники полиции.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.