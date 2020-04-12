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Устроивший стрельбу в квартире на юго-западе Москвы сложил оружие

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов убедили открыть дверь и сложить оружие мужчину, забаррикадировавшегося в квартире на юго-западе Москвы.

Ранее сообщалось, что на Воронцовских прудах произошёл конфликт из-за доли в квартире. Один из участников конфликта закрылся внутри и устроил стрельбу.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД, что стрелявший отказывался открыть входную дверь, но в ходе переговоров полицейские убедили мужчину открыть им и сложить оружие.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Москва

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