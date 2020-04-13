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Главврач больницы в Коммунарке привел актуальные данные по пациентам с COVID-19

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - На лечении в 40-й столичной больнице в Коммунарке находятся 533 человека, с подтвержденным коронавирусом - 319 пациентов, сообщил главный врач Денис Проценко на своей странице в фейсбуке в понедельник.

По информации Проценко, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 47 человек (21 - на ИВЛ).

За сутки в больницу поступили 37 пациентов, выписано - семь, уточнил главврач.

По последним данным, в Москве зафиксировано 10158 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 687 человек, скончались - 82.

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Денис Проценко Коммунарка Москва коронави

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