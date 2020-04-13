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В Москве таксисты будут проверять наличие пропуска у пассажиров

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Сервисы такси будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира для перемещения по Москве при заказе поездки, сообщил руководитель департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко.

В эфире "Эхо Москвы" он сообщил, что проверка кода будет осуществляться непосредственно при заказе поездки. У сервисов такси будет соответствующий свой закрытый доступ.

"И человек, когда будет заказывать такси, они будут перепроверять", - сказал Лысенко .

Лысенко подтвердил, что мэрия ведёт переговоры с агрегаторами такси, чтобы этот функционал был в приложениях, например, Яндекс, Gett, Uber.

"Да, всё правильно. Мы надеемся, что они это успеют сделать (к 15 апреля - ИФ) кооперацию с нами, в данный момент (предполагается), что так всё и должно быть",- сказал Лысенко.

Он уточнил, что для поездки на такси при оформлении пропуска нужно указывать место назначения, а не заказывать поездку на общественном транспорте, так как такси к нему не относится.

Обязательное оформление пропусков для передвижения по столице на транспорте, в соответствии с указом мэра Сергея Собянина, начинает действовать с 15 апреля.

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