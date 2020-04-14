Таксисты будут проверять QR-коды пассажиров через приложение "Помощник Москвы"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы обновил требование о проверке цифровых пропусков пассажиров такси. Согласно последним разъяснениям ведомства, власти отказались от идеи проверки 16-значных кодов в момент заказа такси - водители такси смогут проверить их по приезде к пассажиру через мобильное приложение "Помощник Москвы" на своих смартфонах. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Когда пассажир сядет в машину и покажет пропуск водителю - приложение проверит актуальность кода и если он действителен, водитель сможет отвезти его к месту назначения. По дороге такси могут остановить правоохранительные органы. Если маршрут, указанный при оформлении пропуска, не совпадет с маршрутом такси - пассажиру грозит штраф.

Как водители такси будут проверять пассажиров, имеющих право на передвижение по городу без пропуска, в Дептрансе не разъяснили.

В "Яндекс.Такси" и "Ситимобил" сообщили "Интерфаксу", что сервисы доведут до своих партнеров информацию об установленном Дептрансом порядке проведения проверки пропусков.

"При этом система проверки должна быть прозрачной для всех участников - и для перевозчиков, и для пользователей сервисов, и для правоохранительных органов. Для этого мы запросили дополнительные разъяснения от Департамента транспорта по регламенту работы такой системы", - подчеркнули в пресс-службе "Яндекс.Такси".

"Ситимобил" неукоснительно соблюдает требования регулирующих органов и особенно внимательно относится ко всем процедурам, связанным с предотвращением дальнейшего распространения коронавирусной инфекции", - отметили в "Ситимобил".

Ранее во вторник Gett сообщал, что в течение этой недели добавит в свое приложение специальное поле, в которое пассажиры в момент заказа такси смогут ввести свой цифровой код.

"Введение кода электронного пропуска будет обязательным, а ответственность за достоверность предоставленных данных будет нести сам пассажир. В настоящий момент ни водители такси, ни Gett не имеют ни юридической, ни технической возможности верификации кодов", - сообщал гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский.

В пресс-службе Gett поясняли, что код будет храниться как комментарий к заказу.

После разъяснений Дептранса в Gett сообщили, что их нововведение не противоречит утвержденному властями Москвы порядку.

"Водители получат код в комментарии к заказу и смогут заранее проверить его в приложении "Помощник Москвы". Если окажется, что код недействителен, водитель позвонит пассажиру и отменит заказ", - позже уточнил Сморгонский.

Приложение "Помощник Москвы" разработано Дептрансом Москвы для борьбы с нарушениями парковки в Москве. С помощью приложения жители города могут зафиксировать нарушения правил парковки, за каждое зафиксированное нарушение, выполнение задания или открытие достижения пользователям приложения начисляются баллы, которые можно обменять на оплату парковки, поездки на транспорте, билеты на мероприятия и др.

В настоящее время возможность проверки кода электронного пропуска пассажира водителем такси приложением не предусмотрена.

С 13 апреля в Москве началось оформление для граждан цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте, а также такси. Пропускная система будет носить заявительный характер, получить цифровой пропуск сможет каждый, а "перечень уважительных причин для поездок является открытым". Наличие пропуска станет обязательным и будет проверяться с 15 апреля.