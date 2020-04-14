Московская патриархия разрешила прихожанам освящать куличи без участия духовенства

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Рабочая группа при патриархе по координации деятельности рассказала, каким образом в этом году будут освящать пасхальные куличи в связи с распространением коронавируса.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома", - говорится в распространенном во вторник сообщении рабочей группы.

В патриархии пояснили, что для освящения кулича, пасхи, яиц и других пасхальных угощений перед праздничной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав", а затем "окропить снеди святой водой (если она есть) со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".