В РПЦ сравнили попытки попасть в храмы с объездом пробки по обочине

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Прихожане, стремящиеся попасть на Пасху в церковь вопреки требованиям по самоизоляции, поступают опрометчиво и похожи на водителей, которые пытаются объехать пробку по обочине, заявил "Российской газете" глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Я недавно своим близким, которые рвутся идти в храм, несмотря на благословение патриарха молиться дома, сказал, что мне это напоминает - извините за стилистически сниженное сравнение - попытку объехать по обочине автомобильную пробку. Пренебрегая своей безопасностью и ставя под угрозу безопасность других", - сказал он.

Он отметил, что, когда кто-то из верующих сегодня говорит: "Костьми ляжем, но в храм пойдем!", ему хочется ответить, что "храмы не закрывают на годы, мотивируя это атеизмом", а речь идет о небольшом времени, когда просят помолиться дома.

По мнению представителя Церкви, Пасха дома - это не самое печальное и трагическое. "Это же не Пасха на Соловках на Секирной горе, откуда мало кто выходил живым. И не Пасха на войне, - сказал Легойда. - Да, мы переживаем какие-то испытания, но в очень мягкой форме, как точно сказал один мой добрый знакомый, "в кресле за компом, с кофе и печеньем на блюдечке".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призвал верующих молиться дома, чтобы не увеличивать распространение коронавируса. 10 апреля рабочая группа по коронавирусу при патриархе рекомендовала верующим не ходить в храмы в Вербное воскресенье, Страстную неделю и на Пасху. В ряде регионов власти распорядились закрыть церкви, в других храмы открыты, но людям запрещено их посещать.

Предстоятель РПЦ высказал мнение, что пандемия может быть божественным промыслом, задача которого - разрушить идеалы потребительского общества.