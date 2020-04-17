Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:42Заразились
на 17.04В России 32 008+4 070В мире 2 152 647+96 592

В РПЦ сравнили попытки попасть в храмы с объездом пробки по обочине

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Прихожане, стремящиеся попасть на Пасху в церковь вопреки требованиям по самоизоляции, поступают опрометчиво и похожи на водителей, которые пытаются объехать пробку по обочине, заявил "Российской газете" глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Пандемия коронавируса

"Я недавно своим близким, которые рвутся идти в храм, несмотря на благословение патриарха молиться дома, сказал, что мне это напоминает - извините за стилистически сниженное сравнение - попытку объехать по обочине автомобильную пробку. Пренебрегая своей безопасностью и ставя под угрозу безопасность других", - сказал он.

Он отметил, что, когда кто-то из верующих сегодня говорит: "Костьми ляжем, но в храм пойдем!", ему хочется ответить, что "храмы не закрывают на годы, мотивируя это атеизмом", а речь идет о небольшом времени, когда просят помолиться дома.

По мнению представителя Церкви, Пасха дома - это не самое печальное и трагическое. "Это же не Пасха на Соловках на Секирной горе, откуда мало кто выходил живым. И не Пасха на войне, - сказал Легойда. - Да, мы переживаем какие-то испытания, но в очень мягкой форме, как точно сказал один мой добрый знакомый, "в кресле за компом, с кофе и печеньем на блюдечке".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призвал верующих молиться дома, чтобы не увеличивать распространение коронавируса. 10 апреля рабочая группа по коронавирусу при патриархе рекомендовала верующим не ходить в храмы в Вербное воскресенье, Страстную неделю и на Пасху. В ряде регионов власти распорядились закрыть церкви, в других храмы открыты, но людям запрещено их посещать.

Предстоятель РПЦ высказал мнение, что пандемия может быть божественным промыслом, задача которого - разрушить идеалы потребительского общества.

Католическая Страстная неделя

12
Мужчина молится перед дверьми храма Гроба Господня, закрытого на карантин из-за коронавируса, в ИерусалимеВерующая в Каракасе, ВенесуэлаКающиеся грешники из братства La Columna на балконе в Ронде, ИспанияПальмовое воскресенье в отделении неотложной помощи в больнице Турина, ИталияВерующие несут распятие в Каракасе, ВенесуэлаСвященник в маске во время мессы в Асунсьоне, ПарагвайЖители Рима молятся возле церквиВо время воскресной мессы в Исламабаде, ПакистанВерующий перед закрытой церковью Канделария в ГватемалеКатолический священник проводит омовение ног прихожанам в Великий четверг в Маниле, ФилиппиныФотография религиозного шествия в Ронде, сделанная год назад. В Испании запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса.Церковь Святого Михаила, закрытая на время карантина, в деревне Стоуни-Стэнтон, Великобритания
Мужчина молится перед дверьми храма Гроба Господня, закрытого на карантин из-за коронавируса, в Иерусалиме
РПЦ патриарх Кирилл Владимир Легойда коронавирус

Новости по теме

Новости

Оптина пустынь временно закрылась для паломников

Банк России рекомендовал до 30 сентября приостановить выселение должников из жилья

Банк России рекомендовал до 30 сентября приостановить выселение должников из жилья

В СПЧ сочли актом цензуры требование удалить статью "Новой газеты" о COVID-19 в Чечне

В СПЧ сочли актом цензуры требование удалить статью "Новой газеты" о COVID-19 в Чечне

Новые главы Коми и Архангельской области выступили против полигона в Шиесе

Новые главы Коми и Архангельской области выступили против полигона в Шиесе

У 31 воспитанника Нахимовского училища обнаружен коронавирус

Володин обещал проверить, есть ли гражданство США у депутата Парфенова

Володин обещал проверить, есть ли гражданство США у депутата Парфенова
Пандемия коронавируса

Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом

ФНС расширила мораторий на банкротство на стоматологии, музеи и зоопарки

ФНС расширила мораторий на банкротство на стоматологии, музеи и зоопарки

Дума приняла во II чтении законопроект о создании единой базы данных о населении

Набиуллина заметила небольшое восстановление экономической активности в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');