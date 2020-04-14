Спрос на офисы в столице упал до трехлетнего минимума

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на офисные площади в Москве достиг трехлетнего минимума в первом квартале 2020 года, сообщили аналитики консалтинговой компании JLL.

"Впервые с конца 2014 года зафиксирован существенный рост доли вакантных площадей. Объем сделок аренды и купли-продажи, заключенных в первом квартале 2020 года на офисном рынке Москвы, снизился на 34% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составил 190 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что такая динамика связана с изменением макроэкономических показателей и резким снижением бизнес-процессов на рынке коммерческой недвижимости.

"Переход большинства компаний на удаленный режим уже сейчас указывает на изменения организации рабочего пространства. Многие арендаторы столкнутся с необходимостью пересмотра стратегий развития и оптимизации затрат на аренду офиса", - подчеркнул руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Алексей Кучвальский.

Он добавил, что собственники помещений в ближайшее время должны быть готовы к работе в условиях повышенной неопределенности и задержек по решениям со стороны арендаторов.

Аналитики отмечают, что наибольшую долю спроса на офисы в первом квартале года обеспечили компании, специализирующиеся на предоставлении бизнес-услуг, а также банки и финансовые компании. Наибольшее число сделок по аренде офисов пришлось на районы за пределами Третьего транспортного кольца (53% всех договоров).

По данным экспертов, несмотря на снижение деловой активности в первом квартале 2020 года в Москве были введены в эксплуатацию три новых бизнес-центра, однако сроки завершения их строительства неоднократно переносились.

Дальнейшего роста показателя ввода офисных площадей Москвы в эксплуатацию в 2020 году не ожидается, несмотря на трехкратное увеличение объемов строительства таких объектов в столице, подчеркнул руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев.

Он добавил, что новое предложение офисов в Москве по итогам года может сократиться на 6% по сравнению с предыдущим годом и составить около 365 тысяч кв.м.