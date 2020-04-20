Эксперты спрогнозировали удешевление аренды в Москве для стрит-ритейла на 20%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Москве аренда помещений формата стрит-ритейл и офисов может подешеветь на 15-20%, говорится в сообщении компании "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости". Эксперты сослались на наблюдаемые тенденции.

"Сетевики уже сегодня переходят на процент от оборота, который заметно снизился. Следствием таких процессов, по нашим оценкам, может стать и общее снижение стоимости коммерческих площадей всех форматов на 15-20%", - заявил управляющий директор "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Александр Москатов.

По его данным, многие компании обдумывают переезд в менее дорогие помещения, а часть и вовсе планирует закрыться. Это приведет к тому, что на рынке заметно увеличится количество свободных площадей.