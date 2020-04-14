Гидрометцентр спрогнозировал мрачную, дождливую и прохладную неделю в Москве

Погода на Пасху также вряд ли порадует москвичей, заявил Роман Вильфанд

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Предстоящие несколько дней в Московском регионе будут пасмурными, пройдут дожди, а северный ветер и отсутствие солнца не дадут воздуху значительно прогреться, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Почти вся европейская территория России оказалась в зоне влияния мощного циклона с центром в районе Карелии и Мурманской области. Мы находимся на срединной линии, и сегодня наблюдается заметное похолодание. В течение всей недели ожидается пасмурная, мрачная, скучноватая погода: низкие облака, солнца почти не будет, и будут выпадать осадки", - сказал Вильфанд агентству во вторник.

По его словам, во вторник температура в Москве уже опустилась с +9,1 в 8:00 до +4,9 градуса к 12:00, и резкого потепления в ближайшие дни ждать не стоит. До конца недели ночные температуры будут опускаться до нуля или небольшого минуса, а днем подниматься до преимущественно +6...8 градусов. Осадки прогнозируются почти ежедневно, причем к вечеру дождь будет плавно сменяться мокрым снегом.

Наиболее заметные осадки ожидаются в четверг и пятницу: за 16-17 апреля может выпасть до трети месячной нормы.

Какая погода ждет москвичей на Пасху

"Можно ли ожидать улучшения к Пасхе? Пока расчеты не дают таких оснований", - сказал Вильфанд. Погода на выходных, в том числе в воскресенье, 19 апреля, на которое выпадает православная Пасха, не будет заметно отличаться от предыдущих дней: будет по-прежнему хмуро и прохладно.

В субботу и воскресенье в Москве прогнозируется +5...10 градусов днем и около нуля ночью, облачность, северный ветер, небольшие осадки. Тем не менее, днем в воскресенье вероятность дождя и плотность облачности несколько уменьшатся за счет роста атмосферного давления.

"Взрывного потепления" на следующей неделе не прогнозируется

На следующей неделе резкого потепления тоже ждать не стоит: будет теплее лишь на пару градусов, хотя солнца будет больше, а осадков - меньше.

"Такого явного, взрывного потепления на следующей неделе не видно. Давление начнет повышаться, облаков станет меньше и днем станет теплее, но северный ветер не даст резкого роста температуры. Будет около 10-12 градусов", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время Москва находится в режиме "самоизоляции" из-за коронавируса. А с 15 апреля в городе вводится система пропусков для поездок на транспорте. Власти настоятельно призывают горожан сидеть дома.