В Москве и области начинается оформление обязательных пропусков для поездок

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина и аналогичным постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева, с понедельника начинается оформление цифровых пропусков, которые станут обязательными для поездок по территории двух регионов с 15 апреля.

Пропускная система будет носить заявительный характер, получить бесплатный цифровой пропуск сможет каждый. Он потребуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. При этом перемещений граждан пешком никаких пропусков пока оформлять не нужно.

Получить цифровой пропуск жители Москвы могут на портале mos.ru, либо отправив СМС на короткий номер 7377, либо по телефону +7 (495) 777-77-77. Жители Московской области могут оформить пропуск на сайте uslugi.mosreg.ru, либо отправив СМС на номер 0250, либо позвонив по телефону 8-800-550-50-30.

При подаче заявки на получение цифрового пропуска для поездок на личном автомобиле необходимо сообщить его государственный регистрационный номер, для поездок в общественном транспорте в заявке указывается номер карты "Тройка" или "Стрелка" при их наличии.

Находясь в пути, граждане обязаны будут предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию уполномоченных должностных лиц. Проверка будет проводиться в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете.

При поездках на такси указание регистрационного номера автомобиля не требуется, однако водители обязаны допускать перевозки пассажиров только при наличии цифрового пропуска.

Согласно указу мэра и постановлению губернатора, оформление пропусков для поездок в служебных целях не потребуется военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, судьям, государственным и муниципальным служащим, лицам, замещающих государственные и муниципальные должности, адвокатам, нотариусам и их помощникам, журналистам, охранникам. При этом они должны иметь при себе соответствующие служебные удостоверения. В то же время, граждане, следующие совместно с ними, не освобождаются от обязанности иметь цифровые пропуска.

Кроме того, цифровые пропуска не требуются гражданам младше 14 лет.

Для поездок на работу пропуск действием по 30 апреля будет выдаваться в случаях, если организация продолжает работать. Такой "безлимитный" пропуск разрешает поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды, например, доставку товаров курьерами.

Для поездок в медицинские учреждения пропуск выдается на один день и разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели таких пропусков не ограничено.

В случае поездок в других личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности, например, в магазин, на дачу, на вокзал и в иных целях, пропуск выдается на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить пропуск для личных целей можно будет только два раза в неделю.

При этом между Москвой и Московской областью будет действовать "роуминг" цифровых пропусков. Для поездки "Москва - Московская область" и обратно москвичам необходимо заказывать один пропуск на портале mos.ru. Аналогично жители Подмосковья будут заказывать пропуск для поездок в Москву на своем сайте. Для поездки в Москву из других регионов необходимо запросить московский пропуск.

Пропуск будет представлять собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечит быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов.

Как ожидается, по окончании действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках будет уничтожена.