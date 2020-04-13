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В Москве и области начинается оформление обязательных пропусков для поездок

В Москве и области начинается оформление обязательных пропусков для поездок
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина и аналогичным постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева, с понедельника начинается оформление цифровых пропусков, которые станут обязательными для поездок по территории двух регионов с 15 апреля.

Пропускная система будет носить заявительный характер, получить бесплатный цифровой пропуск сможет каждый. Он потребуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. При этом перемещений граждан пешком никаких пропусков пока оформлять не нужно.

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Получить цифровой пропуск жители Москвы могут на портале mos.ru, либо отправив СМС на короткий номер 7377, либо по телефону +7 (495) 777-77-77. Жители Московской области могут оформить пропуск на сайте uslugi.mosreg.ru, либо отправив СМС на номер 0250, либо позвонив по телефону 8-800-550-50-30.

При подаче заявки на получение цифрового пропуска для поездок на личном автомобиле необходимо сообщить его государственный регистрационный номер, для поездок в общественном транспорте в заявке указывается номер карты "Тройка" или "Стрелка" при их наличии.

Находясь в пути, граждане обязаны будут предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию уполномоченных должностных лиц. Проверка будет проводиться в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете.

При поездках на такси указание регистрационного номера автомобиля не требуется, однако водители обязаны допускать перевозки пассажиров только при наличии цифрового пропуска.

Согласно указу мэра и постановлению губернатора, оформление пропусков для поездок в служебных целях не потребуется военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, судьям, государственным и муниципальным служащим, лицам, замещающих государственные и муниципальные должности, адвокатам, нотариусам и их помощникам, журналистам, охранникам. При этом они должны иметь при себе соответствующие служебные удостоверения. В то же время, граждане, следующие совместно с ними, не освобождаются от обязанности иметь цифровые пропуска.

Кроме того, цифровые пропуска не требуются гражданам младше 14 лет.

Для поездок на работу пропуск действием по 30 апреля будет выдаваться в случаях, если организация продолжает работать. Такой "безлимитный" пропуск разрешает поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды, например, доставку товаров курьерами.

Для поездок в медицинские учреждения пропуск выдается на один день и разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели таких пропусков не ограничено.

В случае поездок в других личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности, например, в магазин, на дачу, на вокзал и в иных целях, пропуск выдается на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить пропуск для личных целей можно будет только два раза в неделю.

При этом между Москвой и Московской областью будет действовать "роуминг" цифровых пропусков. Для поездки "Москва - Московская область" и обратно москвичам необходимо заказывать один пропуск на портале mos.ru. Аналогично жители Подмосковья будут заказывать пропуск для поездок в Москву на своем сайте. Для поездки в Москву из других регионов необходимо запросить московский пропуск.

Пропуск будет представлять собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечит быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов.

Как ожидается, по окончании действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках будет уничтожена.

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Москва Сергей Собянин Подмосковье Андрей Воробьев

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