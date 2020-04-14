В Мосгордуме заявили, что уличные камеры не фиксируют езду без пропусков

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Мосгордуме призвали не верить публикациям в СМИ, которые пишут о том, что с помощью дорожных камер будут фиксироваться автомобили, которые ездят без пропуска.

"Камеры на дорогах фиксируют только нарушение ПДД. Нарушения правил режима повышенной готовности и езды без цифрового кода нет в ПДД", - сказал во вторник "Интерфаксу" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Он призвал горожан "не поддаваться на провокации и руководствоваться нормами законодательства, а не "инсайдами неназванных источников" в СМИ".

По словам депутата, камеры видеонаблюдения, равно как и геолокация мобильных телефонов, применяются только для контроля за нарушителями карантина, которые, например, инфицированы коронавирусом и проходят домашнее лечение.

"И таких случаев с момента вступления нашего городского закона было уже более 50",- отметил он.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, ждут серьезные проблемы. К борьбе с нарушителями режима самоизоляции подключают дорожные камеры. Причем проезд под каждой грозит автовладельцу без разрешительного документа обернуться штрафом в размере 5тыс. руб. В Московской области, по данным "Ъ", маршрут машины, которую ведет гражданин без пропуска, отследят по комплексам фиксации нарушений, затем остановят на ближайшем посту и проверят.