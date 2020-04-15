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Что случилось этой ночью: среда, 15 апреля

Более 100 погибших с коронавирусом в Москве, приостановка американского финансирования ВОЗ, 30% бессимптомных случаев COVID-19

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Москве за последние сутки скончались 11 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Среди 11 умерших - пациенты от 48 до 86 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом. Число погибших от COVID-19 в столице преодолело отметку 100.

- Трамп приостановил финансирование ВОЗ на время анализа ее работы. Организация не справилась с кризисом с COVID-19 и должна понести ответственность, считает президент. В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас не время сокращать ресурсы, необходимые для деятельности ВОЗ.

- Мурашко предупредил о неготовности ряда регионов к работе с больными COVID-19 в большом объеме. "28 апреля должны все регионы оказаться в полной расчётной готовности, мобилизованной медицинской службы. И мы видим, что на сегодня уже больше 50% регионов ее прошли", заявил глава Минздрава.

- В Мосгордуме заявили, что уличные камеры не фиксируют езду без пропусков. "Камеры на дорогах фиксируют только нарушение ПДД. Нарушения правил режима повышенной готовности и езды без цифрового кода нет в ПДД", - сказал во вторник "Интерфаксу" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

- Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%. Если в начале марта таких было всего около 10%, то вчера, например, в Московской области из общего количества выявленных инфицированных людей 52% - это были люди без нарушения состояния здоровья, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она выразила надежду, что бессимптомное течение болезни не даст впоследствии осложнений.

- Новые меры поддержки экономики обойдутся бюджету РФ в полтриллиона рублей. Самая дорогостоящая из этих мер - субсидирование процентной ставки по кредитам системообразующим предприятиям. Речь идет о субсидии на год в размере 6 п.п. (то есть на действующий размер ключевой ставки ЦБ РФ). Помимо субсидии, компании, сохраняющие занятость в условиях кризиса, получат госгарантии на 50% от суммы кредита. Новый антикризисный план правительства может быть представлен публично в четверг, 16 апреля.

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