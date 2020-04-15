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В Москве составлено более 9 тыс. протоколов о нарушении социального дистанцирования

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Москве могут ввести новые ограничительные меры для граждан в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчинков; он также рассказал, что в настоящее время в столице в столице составлено несколько тысяч административных протоколов о нарушении социального дистанцирования.

"Если ситуация будет ухудшаться, я этого не исключаю (введения ограничительных мер для москвичей - ИФ). На сегодняшний день у нас только по данным полиции было составлено с субботы (11 апреля - ИФ) более 9 тысяч протоколов о нарушении режима социального дистанцирования, это я имею ввиду тех, кто прогуливается по улице, курит в парке и так далее", - сказал Данчинков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что говорить о смягчении ограничительных мер, введенных в Москве, преждевременно, все будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

"Если нам удастся переломить вот эту негативную тенденцию, которая пока, к сожалению, у нас показывает рост инфицированных, то тогда мы поймем, когда мы точно сможем изменить режим и ослабить и пропускную систему, и расширить те направления, которые нам позволяют куда-то пойти", - сказал Данчинков.

По его мнению, рост заболеваемости коронавирусом связан с тем, что москвичи недостаточно дисциплинировано относились к режиму самоизоляции.

Ранее Данчиков также сообщал "Интерфаксу", что за вторник, 14 апреля, в Москве было выписано около 2 тыс. постановлений о штрафах за нарушение режима самоизоляции.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Евгений Данчиков Москва

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