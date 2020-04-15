Около 2 тыс. человек за день оштрафовали в Москве за нарушение режима изоляции

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Около двух тысяч граждан были оштрафованы 14 апреля в Москве за выход из дома без уважительной причины.

"По поводу контроля тех нарушений, которые осуществляются сотрудниками полиции, - это прогулки граждан, походы в парк, на детскую площадку. За вчерашний день было выписано около 2 тысяч постановлений", - сообщил "Интерфаксу" министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

По его словам, данные о нарушениях в отношении автомобилистов, выехавших без пропуска 15 апреля, будут оглашены на следующий день. По его словам, полиция должна подвести итоги среды и потом предоставит сводные данные по нарушителям.

Ранее в среду пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила "Интерфаксу", что за весь период действия режима самоизоляции суды оштрафовали 24 москвича за нарушения этих ограничений. Каждому из нарушителей выписали штрафы в 15 тыс. рублей, отметила Солопова.