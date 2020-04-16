"Индекс самоизоляции" в Москве снизился до 3,4

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Многие москвичи придерживаются требований режима самоизоляции и находятся дома в четверг утром, следует из индекса самоизоляции от компании "Яндекс".

Согласно данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составлял 3,4. "На улице есть люди", - следует из статистики.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. Накануне в это же время индекс составил 3,5. При этом в обычный день, до коронавируса, индекс в это время опускался до отметки 0,7.

По данным статистики, ответственно подходят к соблюдению требований режима и в некоторых городах Московской области. Так, в Железнодорожном индекс составил 3,9, по 3,8 - в Лобне и Красногорске. Показатель 3,7 зафиксирован в Королёве, Балашихе и Люберцах.

Наиболее высокий показатель городской активности, по данным "Яндекса", этим утром отмечается в Котельниках (2,9), Ногинске (3,0), Фрязино (3,0) и Солнечногорске (3,0).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только для получения экстренной медицинской помощи и в случае прямой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу, покупок в ближайших магазине или аптеке, выгула домашних животных не дальше 100 метров от дома и выноса мусора. Аналогичные меры введены и на территории Московской области.

С 15 апреля граждане должны иметь при себе цифровой пропуск для поездок по территории двух регионов. Ходить пешком по Москве по-прежнему можно без пропуска, однако при этом важно соблюдать правила и ограничения, установленные указом мэра Москвы.