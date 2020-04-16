В Москве резко снизился суточный рост новых случаев COVID-19

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявлено 1370 новых случаев заболевания коронавирусом - это первое снижение прироста заболеваемости в столице с 11 апреля, сообщил оперативный штаб по контролю за COVID-19 в четверг.

Таким образом, суточный прирост оказался на 22,8% ниже, чем днем ранее, когда было зафиксировано 1774 новых случая COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Москве достигло 16 146 человек.

Предыдущее снижение темпа роста случаев коронавируса в Москве произошло 11 апреля, когда было зафиксировано 1030 новых подтвержденных диагнозов, что на 8,4% ниже показателя 10 апреля.

Кроме того, по данным штаба, на этой неделе в городе продолжается снижение числа умерших с коронавирусом. Так, по данным на вечер 15 апреля, в Москве скончались семь инфицированных, 14 апреля - 11, 13 апреля - 13.

Больше 85% заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет, в том числе 45% - в возрасте от 18 до 45 лет, 35% - от 46 до 65 лет, 5,5% - дети. Еще 14,5% заболевших старше 65 лет, из них больше 4% - старше 80 лет.